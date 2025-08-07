10 yıllık evliliğini Haziran 2024'te sonlandıran oyuncu Rüştü Onur Atilla, boşanmasından 20 gün sonra şarkıcı Nez'le fotoğraflarını paylaşmıştı. Aşkını sosyal medya hesabından paylaşan Atilla, iki çocuğunun annesi Sinem Ayyıldız'la da 2 çocuğu için bir araya geliyordu.

BOŞANDIĞI GİBİ YENİ AŞKA YELKEN AÇMIŞTI

Magazin gündemine bomba gibi düşen bu aşk maalesef uzun süremedi. Nez ile Rüştü Onur Atilla Ağustos ayında ayrıldıklarını açıkladı. Uzun süredir sessizliğini koruyan ünlü oyuncudan bu kez herkesi şaşırtan sürpriz bir hamle geldi.

AİLECEK TATİLE GİTTİLER

Rüştü Onur Atilla, 1 yıllık ayrılık sonrası eski eşi Sinem Ayyıldız ile barıştığını duyurdu. Çift, şimdi Bodrum'da oğulları Kemal ve Uygar ile Bodrum'da tatil yapıyor.