Yasemin Ergene rol aldığı 'Doktorlar' dizisinin çekim mekanı olan hastanede, aşkı yakaladı. Hastanenin sahibi olan Özilhan Ailesi'nin veliahdı İzzet Özilhan ile evlendi. İki kız çocuğu dünyaya getirdi. Bu sırada kılığı kıyafeti değişmeye başladı. Dünyaca ünlü markaların Türkiye temsilcisi haline geldi. Çantaları ayakkabıları yüzbinlerce lira değerindeydi. Ancak Yasemin'in peri masalı 14 yılda bitti. Ünlü çift 3 Eylül'de tek celsede boşandı. BOĞAZ MANZARASI YOK ARTIK Tarafların boşanmasının ardından Yasemin Ergene, yıllardır Sarıyer'de oturduğu Boğaz manzaralı villaya veda etti. İki çocuğuyla birlikte yeni bir hayata yelken açan Ergene, Beykoz'da lüks bir villa kiraladı. Aylık kirası 20 bin dolara olan ünlü isim, dün evinin bahçesinden kar manzarasını Instagram'da takipçilerine gösterdi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.