2017 yılında Hasan Dere ile hayatını birleştiren Asena, evliliğini tek celsede sonlandırdı.

Çiftin ortak açıklamasında, “Sekiz yıl süren evliliğimizi sevgi, saygı ve dostluk çerçevesinde sonlandırdık. Birbirimize karşı hâlâ sevgi besliyoruz ve dost kalacağız. Özel hayatımıza saygı göstermenizi rica ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

Evlilik süresince sahnelerden uzak kalan ve Almanya’da yaşamını sürdüren Asena’nın, sahneye dönme isteğinin eşi ve ailesi tarafından desteklenmediği iddia edilmişti.

Boşanmanın ardından bu engellerin kalkmasıyla birlikte Asena, sahneye dönüşünü hızlı ve dikkat çekici bir şekilde gerçekleştirdi.

Sahneye çıkmadan önce kostümünü gizli tutan Asena, performansı sırasında üzerindeki bornozu çıkararak izleyicilere sürpriz yaptı.

Gösterişli sahne kostümü ve dansıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Asena’nın performansı izleyicileri ikiye böldü.

Bazı kullanıcılar “Enerjisinden hiçbir şey kaybetmemiş” ve “Kadın hâlâ çok iyi” yorumlarıyla destek verirken, bazıları ise kostüm ve dansı eleştirdi.