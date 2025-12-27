Olay, 21 Ağustos günü saat 20.00 sıralarında Adapazarı ilçesine bağlı Karaman Mahallesi’nde bulunan Yenikent Devlet Hastanesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Enes S., hastanede eczacı olarak görev yapan ve nöbetçi olan eşi Y.G.S. ile görüşmek üzere binaya geldi. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Y.G.S.’nin hastane içinde uzaklaşmaya çalıştığı belirtildi.

KORİDORLARDA TAKİP ETTİ

Kaçmaya çalışan Y.G.S.’yi koridorlarda takip eden Enes S.’nin tabancasının ilk anda ateş almadığı, kısa süre sonra silahtan çıkan mermiyle genç kadının karın bölgesinden yaralandığı öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Enes S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Y.G.S. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

KAMERA KAYITLARI İNCELEMEDE

Olay anına ait güvenlik kamerası kayıtlarında, saldırganın hastane koridorlarında Y.G.S.’yi kovaladığı, silahın bir süre ateş almadığı ve ardından yaralanma anı yer aldı. Görüntülerde ayrıca koridorda yaşanan panik sırasında bazı görevlilerin uzaklaştığı, daha sonra bir güvenlik görevlisinin saldırganı etkisiz hale getirdiği görüldü.

Kayıtlara yansıyan bir diğer detayda ise, olay sırasında yere düşen tabancanın çevrede bulunan bir kadın tarafından ayağıyla itilerek saldırgandan uzaklaştırıldığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.