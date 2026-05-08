Kayseri’de boşanma sürecinde olduğu eşi Rabia Alaca’yı öldüren Rahman Alaca’nın yargılandığı davada karar çıktı. Kayseri 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi, sanığı “eşe karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti.

Olay, geçen yıl 14 Kasım’da Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Rahman Alaca ile boşanma aşamasındaki eşi Rabia Alaca arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Rahman Alaca, yanında bulunan bıçakla eşine saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Rabia Alaca’nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayın ardından kaçan Rahman Alaca, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Hazırlanan iddianamede sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Davanın ikinci duruşmasında savunma yapan sanık Rahman Alaca, olay nedeniyle pişman olduğunu ve vicdan azabı çektiğini söyledi. Çiftin boşanma aşamasında olduğunu anlatan sanık, olay günü yaşanan tartışmanın ardından kontrolünü kaybettiğini öne sürdü.

Mahkemede söz alan Rabia Alaca’nın ailesi ise sanığın en ağır cezayı almasını talep ederek şikayetlerini sürdürdü.

Cumhuriyet savcısının mütalaasını tekrar etmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Rahman Alaca’yı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.