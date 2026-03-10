Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, üçüncü evliliğinde boşanma kararıyla gündemde. Eşi Muhammet Aydın’ın iddialara göre 3 kadınla ilişkisi olduğu öne sürüldü. Tuğçe Tayfur, avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçede yazışmalar ve fotoğrafları delil olarak dosyaya ekledi.

Boşanma davası sürecinde çok yorulduğunu belirten Tayfur'un ''Hakkını helal et dedim kendime. Çok yordum seni.'' notunu düştüğü paylaşım ilgi gördü.

GİZLİ BULUŞMALAR İDDİASI

Dosyada yer alan bilgilere göre Aydın’ın, Y.D. isimli bir kadınla Tuğçe Tayfur’un sahip olduğu kafede gizli buluşmalar yaptığı öne sürüldü. Mesajlaşmalarında kameralara yakalanmamak için dikkatli olunması gerektiği iddia edildi.

BİRDEN FAZLA KADINLA AŞK YAŞIYOR İDDİASI

Boşanma davasında Aydın’ın M.K. adlı başka bir kadınla cinsel içerikli yazışmalar yaptığı ve Ö.T. isimli bir kadınla otelde buluştuğu iddiaları da yer alıyor. Dava önümüzdeki günlerde mahkemede görülecek.

MUHAMMET AYDINDAN AÇIKLAMA

Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı ve boşanma kararını kendisinin istediğini belirtti:

“Tuğçe hanım çok dürüst, çok merhametli, çok namuslu bir insandır. Biz yapamadık, devam edemedik. Hakkımızda hayırlısı olsun.”