Samsun'da aylar boyunca birikmiş gerilimin gölgesinde ilerleyen boşanma süreci, Saadet Çay’ın (43) sevgilisi Barış Deniz Tiryaki ile ilişkisini açıkça sürdürmesiyle daha da alevlendi.



EV PAZARLIĞI



Mahkeme dosyasına göre sanık Adem Çay (48), bir süre önce karısını araç içinde sevgilisiyle öpüşürken görmüş; uyarı için yaklaştığında Tiryaki, iddiaya göre silah kabzasıyla başına vurmuştu.

Taraflar arasındaki sözlü ve fiziki atışmalar, mal paylaşımı tartışmalarıyla iç içe geçmişti. Saadet Çay’ın, sevgilisini de yanına alıp “yazlık ve ev” konusundaki pazarlığa dahil etmesi, mahkemenin ifadesiyle, “evlilik devam ederken sadakat yükümlülüğünü ihlal eden tahrik edici davranışlar” arasında sayıldı.

SEVGİLİSİYLE GİTTİ



Olay günü Adem Çay, eşini görüntülü arayarak başına silah dayadı. Saadet Çay ise iki çocuğunu ve sevgilisini alıp sanığın evine gitti. Çocuklar kısa süre sonra ayrıldı, Saadet, sevgilisi Barış ve eş katili Adem Çay’ın tartışması gece boyu sürdü. Savunmaya göre gerilim tam da bu noktada kontrolden çıktı ve Adem Çay karısını öldürdü. İstinaf Mahkemesi, haksız tahrikin oluştuğuna ancak sanığın pişmanlık göstermediğine hükmetti; iyi hal indirimi uygulanmadı. Sanık için verilen 22 yıllık ceza ile çiftin kızının ağırlaştırılmış müebbet talebi reddedildi. Dosya son karar için Yargıtay’a gönderildi.