Milas İsmetpaşa Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşanan cinayet, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Bodrum'da bir markette çalışan 3 çocuk annesi Özlem Arslan (39), mesaisine gitmek üzere evinden çıktığı sırada boşanma aşamasındaki eşi Nihat Arslan'ın (39) saldırısına uğradı.
"BIRAK BENİ" DİYE DEFALARCA YARDIM İSTEDİ
Soruşturma dosyasındaki görüntülerde, Nihat Arslan'ın apartman kapısında beklediği ve dışarı çıkan eşini kolundan tutarak defalarca bıçakladığı görüldü. Kayıtlarda, vücudunun çeşitli yerlerinden çok sayıda bıçak darbesi alan Özlem Arslan'ın saldırganın elinden kurtulmaya çalışırken "Bırak beni" diyerek çevredekilerden yardım istediği anlar yer aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özlem Arslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
KIYAFETLERİ ÇÖPE ATIP KAÇTI
Cinayetin ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Kıyafetlerini bir çöp konteynerine attığı tespit edilen Nihat Arslan'ın izini süren ekipler, şüpheliyi Bodrum'un Mumcular Mahallesi'nde saklandığı arkadaşının evinde yakaladı. Gözaltına alınan zanlının suçunu itiraf ettiği ve emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.