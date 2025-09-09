Afyonkarahisar’ın Örnekevler Mahallesi Kocatepe Parkı bölgesinde sabah saatlerinde aile içi kavga silahlı saldırıya dönüştü.M.T., boşanma aşamasında olduğu eşi K.T., kayınvalidesi E.K. ve baldızı A.Ç.’ye tabancayla ateş etti. Bacanağı R.Ç.’yi ise tabancanın kabzasıyla başına vurarak yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, durumu ağır olan K.T., E.K. ve A.Ç.’ye olay yerinde kalp masajı yaptıktan sonra yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. R.Ç.’nin de tedavi altına alındığı, üç yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan M.T.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.