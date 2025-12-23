Başkent Ankara'da bir markette gelin-kaynana kavgası yaşandı.

İddiaya göre boşanma aşamasında olan genç bir kadın, kız kardeşi ve çocuğuyla beraber kayınvalidesinin işlettiği markete gitti.

KAYNANASINI DÖVDÜ

Kayınvalidesini görür görmez 'Kocamı mı aldattım' diye soran genç kadın, daha sonra fiziksel saldırıda bulundu.

O sırada markette bulunan diğer iki genç kız ise kavgayı ayırmaya çalıştı.

'KAMERAYI GÖRMÜYOR MUSUN?'

Markete gelen kocası ise boşanma aşamasındaki karısını annesinin yanından uzaklaştırıp, 'Ne yapıyorsun burada, kamerayı görmüyor musun?' diye sordu.

Genç kadın ise 'Beni bırak' diye bağırdı.

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada da çok konuşuldu.