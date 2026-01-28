Gaziantep'te 27 yaşındaki Nazlı Y. boşanma aşamasındaki eşi Feyzullah Y. tarafından kaldırım taşı ile dövüldü. Kafatası ve burnunda kırıklar oluşan Nazlı Y. yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken, Feyzullah Y. ise gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde Zeytinli Mahallesi'nde meydana geldi. 9 yıldır evli olup boşanmak için hukuki süreç başlatan Nazlı ve Feyzullah Y. çifti arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce, Feyzullah Y. kaldırım taşı ile Nazlı Y.’yi darbetti. Nazlı Y. kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nazlı Y. sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Nazlı Y.’nin, aldığı darbeler sonucu kafatası ve burun kemiklerinde kırık oluştuğu öğrenildi. Feyzullah Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

'9 SENEDİR KOCASINDAN ŞİDDET GÖRÜYORDU'

Nazlı Y.’nin babası Mehmet Karaçalı, aldığı son darbelerle kızının tanınmayacak hale geldiğini ve bunu yapan eşine en ağır cezanın verilmesi gerektiğini söyleyerek, "9 seneden beri kocasından şiddet görüyordu. 3 defa karakola gidip darp raporu aldığımız oldu. En son dün şehrin göbeğinde adliyeye de yakın bir noktada, ‘İfadeni geri çekeceksin’ diyerek, kızıma kaldırım taşıyla saldırıyor. Vatandaşlar korkudan yaklaşamamış, kızım tanınmayacak hale geldi. Kafatasında kırıklar oluştu, burnu kırıldı, yüzü tanınmayacak halde. Kızımın kesinlikle gitmesini istemiyorum. Şikayetinden vazgeçeceksin diye zorla tehdit ediyor, olay bunun üzerine çıkıyor. Kızımın gözünün şu an görmeme riski de var. Kızım şu anda ameliyatta. Biz şikayetçi olduk, o cani adam gözaltına alındı. Zaten psikolojik ilaçlar kullanıyordu. Kızım da artık boşanmak istiyor sadece çocuklarına dayanamadığı için 9 yıldır sabretti. En ağır cezanın verilmesini istiyoruz" diye konuştu.