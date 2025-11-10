Son yıllarda ürettiği içerikler ile sosyal medyada en çok izlenen komedyenler arasında yer alan Özgür Turhan, şubat ayında paylaştığı gönderiyle eşi Deniz Bağdaş ile boşandıklarını duyurdu.



Çifti severek takip eden izleyiciler için oldukça sürpriz şekilde gerçekleşen bu olayın ardından taraflar, 'dost kalarak' anlaştıklarını öne sürse de, dün akşam sosyal medyada yaşananlar ayrılık sürecine ilişkin bilinmeyenleri ilk kez açığa çıkardı.

'BENİ AKSEL GÜREL İLE ALDATTI'



Deniz Bağdaş, sosyal medya platformu Ekşi Sözlük üzerinden, eski eşi Özgür Turhan'ın şimdiki sevgilisi Sena Bilgin'e yönelik eleştiride bulundu.



Bağdaş, Bilgin'i çocuğunun doğum gününde kendisinden rol çalmakla suçlarken, eski eşi Özgür Turhan hakkında ise 'şiddet faili' iddiasında bulundu.



Turhan, söz konusu paylaşımın ardından eski eşi Bağdaş'ın kendisini evli oldukları dönemde komedyen Aksel Gürel ile aldattığını belirtirken, eski eşinin kendisinden 'para koparmak' için haksız bir şekilde şiddet iddiasında bulunduğunu öne sürdü.