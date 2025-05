Uzun yıllar Eczacıbaşı'nda forma giyen Tijana Boskovic'in yeni adresi belli oldu. 2015-2016 sezonundan bu yana Sultanlar Ligi takımlarından Eczacıbaşı Dynavit forması giyen Boskovic, yeni sezon itibarıyla VakıfBank forması giyecek.

8 Mart 1997'de dünyaya gelen Sırp pasör çaprazı, kariyeri boyunca sayısız başarıya imza attı. ZOK Hercegovac altyapısında başlayan voleybol yolculuğunda ardından ZOK Partizan Vizura forması giydi. 2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu seçilen Boskovic, 2017 CEV Avrupa Şampiyonası, 2018 FIVB Dünya Şampiyonası, 2018 CEV Kupası, 2019 Kupa Voley, 2019 CEV Avrupa Şampiyonası, 2019 Şampiyonlar Kupası, 2020 Şampiyonlar Kupası, 2022 Dünya Şampiyonası organizasyonlarının da en değerli oyuncusu oldu.

2017, 2018 ve 2019'da CEV'de yılın kadın voleybolcusu seçilen başarılı oyuncu, bunun yanı sıra 2017 FIVB Dünya Grand Prix'si, 2016, 2017, 2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, 2018-2019 Sultanlar Ligi, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nde en iyi pasör çaprazı seçildi. Boskovic ayrıca 2018 ile 2019'da Sırbistan'da yılın kadın sporcusu oldu.

