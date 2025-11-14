SAVCI: BU İNSANLIK SUÇU

Milano Savcılığı, ‘Saraybosna safarisi’ diye adlandırılan olaya karışan ‘turist keskin nişancı’ İtalyanların peşine düştü.

TANIKLAR ANLATIYOR

Soruşturmanın temelinde, o dönem Saraybosna’da olan bir Amerikan itfaiyecinin tanıklığı var. İtfaiyeci, mahkemede şehirde askeri üniforma giymiş ama asker olmayan kişilerin silahla dolaştığını, nişancılık yaptıklarını, özellikle kadın ve çocukları vurduklarını anlattı.

İtalyanlar 100 bin Euro para verip sivilleri öldürmüş.

Tanıklar, “Bazı kişiler bu iş için Sırplara 100 bin Euro’ya varan paralar ödedi” dedi. Saraybosna kuşatmasında 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.