16 Haziran 2026’da ifade veren gazi Karakaya, öğretmenlikten bu makama atanan Kaplan’ın resmi makam aracını şahsi işlerinde kullandığını anlattı. Karakaya ifadesinde, Kaplan’ı makam aracıyla botoks ve kalıcı makyaj yaptırmaya götürdüklerini, gazi ve şehit yakınlarına cam sildirildiğini ve kendisine “kedi kısırlaştırma” görevi verildiğini belirtti.



Yaşadıklarını videoyla duyuran gazi, Kaymakam tarafından “Çoluk çocuğun var, videoyu sil” diye uyarıldığını da ekledi.



SKANDALI GAZİ ORTAYA ÇIKARDI



Özel Kalem Müdürü Hazar Kaplan’ın botoksu için bile devletin imkanları kullanarak karıştığı skandalı ise gazi Karakaya ortaya çıkardı.