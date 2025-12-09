Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Boubon’un kayıp imparatoru ülkemize dönüyor! Burdur’daki Boubon Antik Kenti’nden kaçırılan bronz imparator heykelinin iadesini uluslararası iş birliği ve kararlı bir hukuki takip süreciyle sağladık. Bu süreç, kültürel mirasımızın izinde tüm dünyada yürüttüğümüz etkin mücadelenin ve uluslararası iş birliğinin en iyi göstergelerinden biridir." dedi.

Ersoy, "Heykeli yasa dışı yollarla satın alan ABD’li bir koleksiyoner, heykelin iadesini kabul etmeseydi ABD mahkemesince tutuklanacaktı. İmparator heykelini ülkemize iade etmeyi kabul ederek cezaevine girmekten kurtuldu. Bu durum, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadeledeki kararlılığımızın ve imzalanan mutabakatlarla diğer ülke makamlarınca da haklılığımızın kabul edildiğinin önemli bir sonucudur. İmparator heykeliyle birlikte Demosthenes mermer heykel başı ve Düver kökenli pişmiş toprak tabletler de ülkemize iade edilecek." ifadesini kullandı.