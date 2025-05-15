BOYABAT SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. BOYABAT (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

ESAS SAYISI : 2023/43

MUSTAFA ÖZTÜRK ile HAMİDE ÖZTÜRK VE ARKADAŞLARI arasında mahkememizde görülmekte olan davası nedeniyle; Adresi : Reigerstraat 42 7471 DZ Goor/Hollanda Krallığında mukim, Mirasçı hissedar olan Haydar ve Satu kızı, 1960 doğumlu. Sinop -Boyabat (Saraydüzü) -Esengazili (Cuma Kayalı)nüf kayıtlı. (T. C. No: 43228897946 )GÜLTEN BALÇIK'a yurt dışında olması ve tebliğ yapılamaması nedeni ile hakkında ilanen tebliğine karar verilmiş olup, Sinop ili, Saraydüzü ilçesi, Cuma Kayalı Köyü, Köy içi mevkii, 187 ada 2 parsel 1.315,69 m2 yüzölçümlü, ana taşınmaz niteliği AHŞAP SAMANLIK VE ARSASI olan olan taşınmazın 02/09/2024 tarihli kıymet takdiri ( DEĞERİ 74.484,50-TL) BİLİRKİŞİ RAPORU tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanın yayınlandığı tarihten itibaren İLANEN TEBLİĞİ ile

Satış Memurluğuca SATIŞ GÜNÜ VERİLMİŞ OLUP , Sinop ili, Saraydüzü ilçesi, Cuma Kayalı Köyü, Köy içi mevkii , 1.315,69 m2 yüzölçümlü, ana taşınmaz niteliği AHŞAP SAMANLIK VE ARSASI olan 187 ada 1 parsel için birinci satış 07.10.2025-14/10/2025 günü saat 10.00'a , ikinci satış 04/11/2025-11/11/2025 günü saat 10.00'a verildiğinden SATIŞ GÜNÜ tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanın yayınlandığı tarihten itibaren İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02223665