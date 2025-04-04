Şakir Paşa Ailesi dizisinde 'Cevat' karakterine hayat veren Cem Yiğit Üzümoğlu 2 Nisan'daki bir günlük boykot paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, genel tüketim boykotuna çağrı yaptıkları gerekçesiyle sabah saatlerinde 11 kişiyi gözaltına almıştı. Adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilen Üzümoğlu ve beraberindekiler adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağıyla serbest kaldı.

Üzümoğlu ilk açıklamasını da adliye önünde yaparak şunları kaydetti:

"MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

'Anayasal hakları hatırlatmak dışında yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Haklarımız doğrultusunda protesto etmekte, yürüyüş yapmakta, fikrimizi beyan etmekte özgürüz. Özgür olmaya da devam edeceğiz. Bunun önünde bir engel varsa da bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz.'

TAKİPÇİ SAYISI 3 KATINI AŞTI

Ünlü oyuncu, gözaltı ve adli kontrol süreciyle birlikte tüm aramalarda en üst sıralarda çıkarken Instagram'daki takipçi sayısı da üç katına çıktı. Cem Yiğit Üzümoğlu'nun takipçisi sayısı 140 binden 436 bine yükseldi.

Üzümoğlu'nun takipçi sayısı her geçen dakika artmaya devam ediyor.