Son yıllarda yakaladığı hızlı büyüme ile dikkatleri üzerine çeken kahve zinciri EspressoLab, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından muhalefetin tepkisini çeken şirketler arasında yer almıştı.



CHP'NİN BOYKOT LİSTESİNDEN ÇIKARILDI



CHP lideri Özgür Özel, yayınladığı boykot listesinde ilk sıraya EspressoLab'i yerleştirirken, aylarca muhalif seçmen tarafından boykot edilen kahve zincirinin cirosunda sert düşüş görülmüştü. EspressoLab ve CHP arasında yapılan temasların ardından, şirketin üniversite kampüslerinden elde edilen kârın tamamını 19 Mart gösterileri nedeniyle mağduriyet yaşayan kişilere bağışlayacağını belirtmesinin ardından EspressoLab, muhalefetin boykot listesinden çıkarılmıştı.

YENİ ORTAKLAR ARIYOR



Mısır'da 15, Fas'ta 16, Suudi Arabistan'da sekiz ve dokuz farklı ülkede daha kahve zincirleri bulunan EspressoLab, yurt dışı yatırımlarını finanse edebilmek amacıyla yatırımcı arayışına başladı.



Mergermarket'in aktardığına göre, bu kapsamda yatırım danışmanlık şirketi ÜNLÜ & Co'yu görevlendiren şirket, 2026 yılında toplam şube sayısını 685'e yükseltmeyi hedefliyor.

ŞİRKETİN TAMAMEN SATIŞI DA GÜNDEMDE



Öte yandan şirkete yakın kaynaklar, mart ayında başlayan boykotların ardından EspressoLab'in uluslararası ve yerel yatırımcılar ile görüşmeler yürüttüğünü ve şirketin tüm hisseleri dahil olmak üzere çeşitli satış görüşmelerinde bulunduğunu açıkladı.