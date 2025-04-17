19 Mart'ta aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu çok sayıda ismin gözaltına alınmasıyla başlayan süreç, Türkiye'nin birçok ilinde sokak protestolarına yol açtı.

Sokak protestolarının yanı sıra muhalefetin ekonomik boykot çağrısına destek veren oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, yaptığı paylaşım nedeniyle 3 Nisan'da gözaltına alındı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.



'TİYATRO OYUNUMU OYNAMAYA DEVAM EDEMİYORUM'



Üzümoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yunanistan'da sahnelenen tiyatro oyununda rol alamayacağını belirterek, "Yurtdışına çıkış yasağına dair itirazım reddedildi. Yani Yunanistan'da tiyatro oyunumu oynamaya devam edemiyorum. Bütün bu sanatçı tartışmasına bir soru da ben sorayım. Eğer bir sanatçı sanatını icra edemiyorsa nasıl sanatçı olacak?" ifadelerini kullandı.









