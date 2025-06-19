Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde fabrikada işçi olarak çalışan Tolgahan T., 2 çocuğunun annesi Şirin T. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından evi terk eden Şirin T., 4 aylık bebekleri K.A.T.’yi evde bıraktı. Sinir krizi geçiren Tolgahan T., bebeği kucağına alarak 3. kattaki evin penceresinden aşağıya sarkıtmaya başladı.

POLİS 1 SAAT BOYUNCA İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Olayı gören komşularının ihbarıyla adrese çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, Tolgahan T.’yi yaklaşık 1 saat boyunca ikna etmeye çalıştı. Ancak sonuç alınamayınca operasyon kararı alındı. İtfaiye ekipleri, olası bir düşme ihtimaline karşı binanın önüne şişme yatak kurdu.

KAPIYI KOLTUKLARLA KAPATTI

Polisler kapıdan içeri girmeye çalışsa da Tolgahan T.’nin kapıyı eşyalarla barikat haline getirmesi nedeniyle zorluk yaşandı. Bu sırada itfaiye merdiveniyle pencereye yaklaşan polis ekipleri, içeriden ve dışarıdan müdahale ederek babayı etkisiz hale getirdi, bebek güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin kontrolünden geçirilen bebek, annesi Şirin T.’ye teslim edildi. Gözyaşları içinde bebeğine kavuşan anne uzun süre sakinleştirilemedi. Gözaltına alınan Tolgahan T. ise polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.