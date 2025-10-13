İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini “kredi işlemlerinde yardımcı olacağız” diye tanıtan şüphelilerin, mağdurlar adına kredi tahsisi yapılmış gibi gösterip ürün satışı yapılmış gibi sahte faturalar düzenledikleri belirlendi.

İCRA MÜDÜRLÜKLERİNE BAŞVURDULAR

Bu faturaların tahsili için de icra müdürlüklerine başvuru yapılarak borç işlemleri başlatıldığı öğrenildi. Yapılan tespitlerin ardından 10 Ekim’de polis ekipleri tarafından İstanbul genelinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

20 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, 29 kişiden 20’sinin tutuklanmasına, 9’unun ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.