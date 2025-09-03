Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido Adası'nda yaşlı bir kadın, "uzayda mahsur kalan astronot" gibi davranan kişi tarafından yaklaşık 1 milyon yen dolandırıldı.

Sky News'in haberine göre, Hokkaido Polisi, 80 yaşındaki kadının temmuzda astronot olduğunu söyleyen bu kişiyle sosyal medyada tanıştığını belirtti.

"OKSİJEN SATIN ALACAĞINI SÖYLEDİ"

Polis, astronot gibi davranan bu kişinin, yaşlı kadına "uzay gemisinin saldırı altında olduğunu" ve "oksijen satın almak için nakit paraya ihtiyaç duyduğunu" söylediğini aktardı.

HİSLERİNİN KURBANI OLDU

Yaşlı kadının, romantik hisler beslediği düşünülen "sahte astronota" oksijen satın alması için yaklaşık 1 milyon yen gönderdiğini ifade eden polis, çevrim içi ortamlarda tanışılıp para isteyen kişilere karşı temkinli olunması uyarısında bulundu.