Bulgaristan’da futbol oynayan Marin Zdravkov Lavinjović, adını Manchester Zdravkov Lavinjović United olarak değiştirdi ve 1999'da Bayern'e karşı Camp Nou'daki tarihi Şampiyonlar Ligi final gecesinin ardından alnına kulübünün armasını dövme yaptırdı.

Manchester United ile girdiği hukuk mücadelesi sonucu ismini değiştiren Bulgar taraftar ve eski futbolcu , 62 yaşında memleketinde hayatını kaybetti. Mahkemede ismini Marin Zdravkov Lavindzov'dan Manchester United'a değiştiren ve alnına İngiliz kulübünün armasını dövme yaptırmasıyla ünlenen Bulgar forvetin, United'ın Camp Nou'da, Teddy Sheringham ve Ole Gunnar Solskjaer'in uzatma dakikalarında attığı gollerle Bayern Münih'i mağlup ettiği maçın ertesi günü ismini değiştirdiği iddia edildi.

Manchester United’in ölümü Bulgaristan futbol dünyasında ve İngiltere’de üzüntüye neden oldu.