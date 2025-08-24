“Muhafazakâr turlar” organize eden bir şirket tarafından hayata geçirilen bu özel seyahat, Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan limanlarını kapsıyor.

Sadece bir kez düzenlenecek olan bu “ekonomik umre” paketinin başlangıç fiyatı 1.495 dolar (bugünkü kurla yaklaşık 61 bin TL).

Şirket, “Müslüman seyahatseverlerin değerlerinden ödün vermeden tatil yapabilmesi” hedefiyle, bu cruise umre seyahatini “kadınlara özel alanlar, helal sertifikalı menüler, alkolsüz konsept, ibadet vakitlerine uygun programlar ve namaz alanları” gibi özelliklerle tanıtıyor.

Geminin yolculuğu İstanbul’dan başlayarak Kuşadası ve Bodrum’a uğruyor, ardından Şarm El Şeyh ve Cidde üzerinden Mekke’ye ulaşarak umre ibadetiyle tamamlanıyor.

T24'ün aktardığı bilgilere göre seyahatin planlaması şöyle:

1 Günü: Istanbul

2 Günü: Istanbul, Kuşadası

3 Günü: Kuşadası

4 Günü: Kuşadası, Bodrum

5 Günü: Bodrum, Port Said

6 Günü: Port Said, Suez

7 Günü: Suez, Sharm el-Sheikh

8 Günü: Sharm el-Sheikh, Cidde

9 Günü: Cidde

10 Günü: Cidde, Mekke

11 Günü: Mekke

12 Günü: Mekke, Medine

13 Günü: Medine, İstanbul