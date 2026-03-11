Bürokratken gayrimenkul zengini olan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) eski İşletme Dairesi Başkanı Mehmet Cemil Acar, “rüşvet” ve “yolsuzluk” suçlamalarıyla yargılandığı davanın son duruşmasında tahliye edildi. Acar, Ankara’da görülen dava kapsamında yaklaşık 11 aydır tutuklu bulunuyordu. Dava 11 Mayıs 2026 tarihine ertelendi.

PARA HAREKETLERİ

Acar hakkında yürütülen soruşturma, son yıllarda havacılık sektöründe en çok konuşulan dosyalardan biri haline gelmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Acar’ın görev yaptığı dönemde gelirleriyle orantısız mal varlığı edindiği ve banka hesaplarında dikkat çekici para hareketleri bulunduğu iddiaları gündeme geldi.

Acar’a ait banka kasalarında ve çeşitli adreslerde önemli miktarda altın ve döviz bulunduğu iddia edilmişti. Evindeki kasada 26 kilogram külçe altın ile yüksek miktarda döviz ele geçirildiği belirtilen Acar’ın bürokratken gayrimenkul zengini olduğu anlaşılmıştı. Acar, “Son 5-10 yıldır düzenli olarak mal beyanında bulundum. Tüm mal varlığımı sundum. Devletin tek kuruşu bana geçmemiştir. Ben aklımla, zekamla çalıştım” dedi.