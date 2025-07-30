Burak Özçivit ile Fahriye Evcen 2016 yılında evlenmişti. 2019'da Karan'ı, 18 Ocak 2023 tarihinde ise ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almıştı.

Attıkları her adımla adlarından söz ettiren oyuncu çift şu sıralar Monaco'da tatil yapıyor. Şarkıcı Rafet El Roman da kızlarıyla birlikte orada.

Bu arada kızlarıyla birlilkte Monaco'da olan şarkıcı Rafet El Roman kaldırımda poz verirken Burak Özçivit ile Fahriye Evcen farkında olmadan kadraja girdi.

El Roman fotoğrafa bakmak için telefonunu eline aldığında, arkada duranların ünlü çift olduğunu fark edince çok şaşırdı.

Fotoğrafı Instagram'da "Monako'nun sokaklarında gezerken kızımın kadrajına sızan mükemmel tesadüf! Yılların ve gerçek sevginin ışıltısı yansımış anımıza... Fahriye ve Burak!" notuyla paylaştı.