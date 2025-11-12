Western Australia eyaletinin Goldfields bölgesinde yalnızca belirli bir alanda yetişen, nesli tehlike altındaki 'Marianthus aquilonaris' adlı yabani çiçek üzerinde araştırma yapan bilim insanları, daha önce tanımlanmamış bir arı türüne rastladı.

Türe, yüzünde yer alan boynuz misali çıkıntılar ve Lucifer adlı diziden esinlenerek 'Boynuzlu Lucifer' ismini veren araştırmacılar, bu çıkıntıların yalnızca dişi arılarda görüldüğünü belirledi.

Bilim insanları, çıkıntıların, savunma amaçlı kullanılabileceğini, polen ve nektar toplamaya yardımcı olabileceğini ya da yuva yapımında reçine gibi maddelerin taşınmasında rol oynayabileceğini belirtti.

Çalışmanın başında bulunan Curtin Üniversitesi'nden Dr. Kit Prendergast, hem yeni arı türünün hem de aynı bölgede bulunan çiçeklerin, iklim değişikliği ve insan kaynaklı habitat tahribatı gibi tehlikelere karşı risk altında olduğunu kaydetti.

Avustralya'nın 2 binden fazla yerli arı türüne ev sahipliği yaptığını, bu türlerin ekosistemlerin korunması ve bitkilere polen taşınması açısından hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Prendergast, yeni arı türü ve nadir yabani çiçeklerin bulunduğu bölgenin koruma altına alınması çağrısında bulundu.