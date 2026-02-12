Kızıl kahverengi kabuğuyla "Dev Orman" (Giant Forest) bölgesinde yükselen General Sherman, her ne kadar dünyanın en uzun ya da en yaşlı ağacı olmasa da, devasa kütlesiyle hiçbir rakip tanımıyor.

ÖZGÜRLÜK HEYKELİ'Nİ İKİYE KATLIYOR

General Sherman ağacının ulaştığı boyutlar, insan yapımı yapılarla kıyaslandığında şaşırtıcı bir tablo ortaya koyuyor. Tam yüksekliği 83,8 metre olan bu dev, New York’un simgesi Özgürlük Heykeli’nin bakır kısmından neredeyse iki kat daha uzundur. Özgürlük Heykeli meşalesine kadar 46 metreyken, General Sherman gökyüzüne doğru bu mesafenin çok daha ötesine uzanıyor.

Ağacın sadece taban çapı 11,1 metreyi bulurken, gövdesinden uzanan en büyük dalının çapı dahi 2,2 metrelik devasa bir boyuta ulaşıyor.

7 MAVİ BALİNA AĞIRLIĞINDA

General Sherman'ın asıl farkı, akılalmaz ağırlığında gizli. ABD Ulusal Park Servisi verilerine göre ağacın gövdesi yaklaşık 1 milyon 270 bin kilogram ağırlığında. Bu muazzam kütleyi hayal edebilmek için, her biri 180 bin kilograma kadar çıkabilen yaklaşık 7 yetişkin mavi balinanın toplam ağırlığını düşünmek gerekiyor.

Farklı kaynaklar ağırlığı yaklaşık 1 milyon 224 bin 699 kilogram olarak belirtse de, ağacın "dünyanın en ağırı" olma statüsü değişmiyor. Dev sekoya türünün (Sequoiadendron giganteum) bu eşsiz örneği, her daim yeşil kalan dallarıyla binlerce yıldır zamanın ötesinde bir yaşam sürmeye devam ediyor.