Hepimiz zaman zaman boyun ağrısı çekeriz. Basit ağrı kesicilerle, istirahatle ve ya boynumuza bir şeyler sararak ağrıyı gidermeye çalışırız. Çoğu zamanda uyguladığımız bu tedaviler işe yarar.

Ancak kimi zaman tüm çabamıza rağmen bu ağrıları yok edemediğimizi belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Aybars Akkor, ‘‘Ağrı omuza ve kola doğru yayılabilir. Sırtımızda belli noktalarda çok şiddetli ağrı oluşabilir. Ağrının özellikle omuza ve kola doğru yayılması boyun fıtığına işaret eder’’ dedi ve bu durumda nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini şöyle anlattı:

FITIK NEDİR?

Bizi taşıyan omur adını verdiğimiz kemikler vardır. Bu kemiklerinin arasında da disk adı verilen koyu kıvamlı sakıza benzeyen bir madde bulunur. Bu maddenin dışta kalın bir kılıfı içte de daha yumuşak bir bölümü vardır.

Bazen özellikle stres altındayken yapılan ters bir hareketle bu kalın kılıf yırtılır yumuşak olan kısım dışarı doğru çıkar. Dışarı çıkan kısımda omuriliğin veya omurilikten çıkan sinirleri sıkıştırır. İşte biz buna fıtık diyoruz. Eğer sadece omurilik sıkışırsa boyun ve sırt ağrısı, sadece omurilikten çıkan sinir sıkışırsa kol ağrısı, ikisi birden sıkışırsa hem boyun hem de kol ağrısı duyarız. Bası arttıkça ağrıya uyuşukluk da eklenir. Daha da arttığında sinirde hasar da bırakmaya başlar kolumuzda güç kaybı hissederiz.

FİZİK TEDAVİYLE DÜZELİR Mİ?

Kola ve omuza yayılan boyun ağrılarında mutlaka ve mutlaka boyun konusunda uzmanlaşmış bir uzmana başvurmak gerekir. Tedavi ise hastanın muayene bulgularına ve MR görüntüsüne göre belirlenir.

Boyun fıtığında düz filmin veya bilgisayarlı tomografinin pek önemi yoktur. Hastanın MR’ında boyun fıtığı var ama fıtıktan bir parça kopmamışsa hastada sadece ağrı ve uyuşukluk var ise hastaya fizik tedavi, kayroprakti gibi manuel tedaviler ve ağrıyı yok etmek için ağrı tedavisi önerilir.

Boyun fıtıklarının yüzde 90’ı genellikle ameliyatsız dönemde teşhis edilir ve ona göre tedavi edilir. Ancak çekilen MR’da fıtıktan bir parça koptuğu görülüyorsa ve o parçanın da belirgin bir bası etkisi varsa veya hastada elle muayeneyle bile hissedilebilecek güç kaybı varsa ya da hasta geceleri ağrıyla uyanıyorsa veya yürürken dengesizliği varsa mutlaka ameliyat edilmelidir.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Aybars Akkor

AMELİYAT KORKUSU YÜRÜME BOZUKLUĞU VE CİNSEL GÜÇ KAYBINA YOL AÇABİLİR

Ameliyat denince herkesin gözü korkar ve hastalar genellikle ameliyat önerildiği zaman akla hayale gelmedik çareler arar.

Bu yüzden de hastanın durumu daha da kötüye, ameliyatla bile çözülemeyecek duruma ulaşabilir. Halbuki gelişen teknolojiler sayesinde boyun ameliyatları riski en az düzeyde olan ameliyatlardan biri konumuna ulaşmıştır.

Boyun fıtığı ameliyatında hastanın boynunun ön tarafından ufak bir kesi ile ameliyata başlanır. Gelişmiş mikroskoplar altında yapılan bu ameliyatta fıtık tamamen temizlendikten, omurilik ve sinirler rahatlatıldıktan sonra disk mesafesine fıtığın bir daha tekrar etmemesi için titanyumdan oluşan bir madde konur.

Yaklaşık yarım saat süren bu tür bir ameliyattan sonra hasta iki, üç saat içerisinde ayağa kalkabilir, isterse aynı gün hastaneden çıkabilir. Boyun fıtığı ameliyatlarından dört-beş gün sonra hasta sokağa çıkabilir, işine gücüne gidebilir.

Bu sorunların dönüşü olmaz

Boyun fıtığı ameliyatından sonra hastaya ağır kaldırma, yukarı uzanma, öne doğru eğilme gibi yasaklar önerilmez. Hasta zorlandığı yere kadar her şeyi yapabilir. Hastaya sadece boynunu üşütmemesi, özellikle stresliyken ters bir hareket yapmaması önerilir. Eğer hasta spor yapıyorsa ameliyattan bir ay sonra tekrar spora dönebilir.

Mutlaka ameliyat gerektiren durumlarda ameliyat yaptırmamak ya da geciktirmek, hastanın ömür boyu çekeceği sorunlara sebep olabilir, dengesizlik, yürüme bozukluğu, idrar kaçırma ve cinsel gücün kaybı gelişirse bir daha dönüşü yoktur.

Bu nedenle boyun fıtığı şikayeti olanların özellikle bu konuda uzman olan bir doktora zaman geçirmeden başvurmalarında yarar vardır.