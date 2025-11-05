ABD'li Rick Senko'nun hayatı, bir gün telefonunun bozulmasıyla 180 derece değişti. Yeni bir telefon almak için eBay'de araştırma yaparken aynı modelin ikinci el satış yapılan Craigslist'te çok daha ucuza satıldığını fark etti ve o an bir 'aydınlanma' yaşadı:

"O an hayatın matrisini çözdüm ve sadece başlamam gerektiğini anladım."

Senko, 35 dolara aldığı telefonu 75 dolara satarak ilk karını elde etti. Bu küçük başarı, onu tam zamanlı bir girişimciye dönüştürdü.

Markaları, pazar trendlerini ve ikinci el ekonomisini inceleyerek neredeyse günde 20 saat çalıştı. Bit pazarlarını ve ikinci el mağazalarını gezdi, bulduğu her ürünü çevrimiçi olarak yeniden satmaya başladı.

ELEKTRONİKTEN MODAYA HER ŞEYİ DENEDİ

Başlarda elektronik ürünler alıp satıyordu ancak kısa sürede giyime yöneldi. Sebebini ise "Bir tişört kargoda kırılamaz. Ayrıca insanlar markalı kıyafetlerin değerini fark etmiyor" sözleriyle anlattı.

Bu değişim bir dönüm noktası oldu. Lüks markaların ikinci el ürünlerini toptan alıp satarak kısa sürede büyük kazanç elde etti.

2010'da kazancı 100 bin doları geçti, 2017'de yarım milyon dolara, 2023'te ise 2.5 milyon dolara ulaştı.

2024'te ise şirketinin geliri 6.5 milyon doları aştı. Artık tek tek ürün yerine büyük partiler halinde kıyafet satışı yapıyor ve düşük kar marjıyla yüksek hacimli satış stratejisi izliyor.

"20 YILDIR TATİL YAPMADIM"

Senko, başarı hikayesinin arkasında büyük fedakarlıklar olduğunu söylüyor:

"Neredeyse 20 yıldır bir gün bile tatil yapmadım. Ama bunu oğluma söz verdiğim için yaptım."

Eşine, oğlu liseyi bitirene kadar çalışacağına ve sonrasında "50 yıllık bir tatile çıkacağına" dair söz vermiş. Bugün oğlu büyüdü, Senko ise artık kendi emeğiyle kurduğu milyon dolarlık bir imparatorluğun sahibi.