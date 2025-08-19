Pitt, merakla beklenen filmde, geçirdiği bir kazanın ardından pistlere veda eden ancak daha sonra gelecek vaat eden genç bir pilota akıl hocalığı yapmak üzere APXGP adlı takımla Formula 1'e geri dönen eski pilot Sonny Hayes'i canlandırıyor.

Çekimleri Silverstone, Spa ve Las Vegas gibi gerçek F1 pistlerinde yapılan film, hiper gerçekçi sürüş sahneleriyle dikkat çekiyor. Çekimler sırasında özel olarak modifiye edilmiş F2 araçlarını kullanan Pitt, deneyimini "Bir rüyayı yaşıyorum. Pitlerde, gerçek takımların arasında olmak, bu sporun enerjisini hissetmek inanılmaz" sözleriyle dile getirdi.

Filmde Pitt'e Kerry Condon, Javier Bardem ve Tobias Menzies gibi önemli isimler eşlik ediyor.

"Onun gibi olmak için her şeyimi verirdim"

Yeni filmiyle yeniden gündeme gelen bu tutku, Pitt'in yıllar önce Riders Italian Magazine dergisine verdiği bir röportajı akıllara getirdi. Röportajda, tarihin en büyük motosikletçilerinden biri olarak kabul edilen Valentino Rossi'ye olan hayranlığını dile getiren Pitt, İtalyan sporcu için "O gerçek bir sihirbaz, hareketleriyle sizi hipnotize edebilir" ifadelerini kullanmıştı. Rossi'nin sürüş stilini bir sanata benzeten ünlü aktör, "Motosikletle yaptıkları imkansız. Sanki dans ediyor; bu tam bir sanat" diyerek hayranlığını pekiştirmiş ve "Onun gibi olmak için her şeyimi verirdim" diye eklemişti.

Motosikletler bir tutkudan da öte: Paparazzilerden kaçış yolu

Brad Pitt'in iki tekerleğe olan tutkusu sadece hayranlıkla sınırlı değil. Hayatı boyunca 12'den fazla motosiklet edinen aktörün koleksiyonunda, eski eşi Angelina Jolie'nin hediye ettiği 100.000 dolar değerindeki Harley-Davidson'dan Ducati ve Vespa'ya kadar birçok değerli model bulunuyor. Ancak Pitt için motosikletler sadece bir hobi değil, aynı zamanda şöhretin getirdiği zorluklardan bir kaçış yolu. Ünlü oyuncu, bir itirafında, "Paparazzilerden kaçmak için sık sık motosiklet kullanıyorum, böylece şeritleri hızlıca değiştirebiliyorum" demişti.