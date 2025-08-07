Son olarak 'Formula 1' filminde rol alan ABD’li oyuncu Brad Pitt'in annesi Jane Etta Pitt, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Jane Pitt'in vefatını Brat Pitt'in erkek kardeşi Doug Pitt'in çocuklarından Sydney Pitt, yaptığı bir Instagram paylaşımıyla duyurdu.

Genç kız, babaannesinin ardından uzun bir veda mesajı yazdı:

"Benim tatlı Grammy'im Jane Etta daha senin gidişine hazır değildik. Ama sonunda özgürce şarkı söyleyebildiğini, dans edebildiğini ve resim yapabildiğini bilmek işimizi biraz daha kolaylaştırıyor."

"Eğer Grammy'yi tanıyorsanız onun ne kadar büyük bir kalbi olduğunu da biliyorsunuz demektir. Herkesi ve her şeyi derin bir şekilde umursuyordu. Bana nasıl resim yapacağımı, nasıl güçlü olacağımı, kibar olmayı, en küçük şeylerde bile mutluluk bulmayı öğretti."

"Biliyorum ki o her birimizle birlikte yaşamaya devam edecek."