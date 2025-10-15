Brad Pitt'in emekli Formula 1 pilotu Sonny Hayes'e hayat verdiği "F1: The Movie" filmi, 27 Haziran 2025'te vizyona girdi.

Daha vizyona girmeden eleştirmenlerden tam not alan ve dünya çapında 114 milyon dolar hasılata ulaşan filmin yönetmeni Joseph Kosinski, Brad Pitt ile yaptığı en korkunç çekimi People dergisine anlattı.

'YAPTIĞIMIZ EN TEHLİKELİ ŞEYDİ'

Kosinski, "En korkutucu kısım kesinlikle Las Vegas'tı" dedi. Gece çekim yaptıklarını ve havanın çok soğuk olduğunu anlatan ünlü yönetmen, lastiklerin çok iyi tutuş sağlamadığını belirtti.

"Pist yılda sadece 3 günç açık olduğu için Brad’in o pistte prova yapma şansı da olmamıştı" diyen Joseph Kosinski, "Eğer küçük bir hata yapsaydı, doğrudan duvara çarpabilirdi. Yaptığımız en tehlikeli şeydi" ifadelerini kullandı.

Brad Pitt'e övgüler yağdıran ünlü yönetmen, "Brad Pitt bu sahneyi başarıyla tamamladı. Çekim gününde harikaydı" şeklinde konuştu.Filmde Pitt’e eşlik eden Damson Idris’in de sürüş kabiliyetinin olduğunu belirten Kosinski, oyuncuların kamera karşısında olduğu kadar pistte de başarılı olduğunu söyledi.

"ARABADAN İNERKEN ÇOK ÜZGÜNDÜ"

Çekimlerin son gününde duygusal anlar yaşandığını aktaran Kosinski, Pitt’in karakterine veda etmekte zorlandığını şöyle anlattı:

"Son sahnelerden birini biraz daha uzun çektik. Brad arabadan inerken çok üzgündü. Karakteriyle duygusal bir bağ kurmuştu."

DEVAM FİLMİNE YEŞİL IŞIK

F1'in devam filmi olasılığı konusunda da konuşan yönetmen, "Sonny Hayes'in bir sonraki macerasını görmek isterim ve izleyiciler de görmek isteyecektir. Bu yüzden çok yakında bu konuyu konuşmaya ve hikayenin sonraki bölümünde ne olabilir diye düşünmeye başlayacağız" dedi.