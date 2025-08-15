Kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen oyuncu Afra Saraçoğlu, son yılların en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Yalnızca Türkiye'de değil yurt dışında da tanınan isimlerden biri olan Afra Saraçoğlu'nun bugün gündeme gelme sebebi ise Brezilya'daki üniversitede ders konusu olması.

Afra Saraçoğlu'nun 2019 yılında çekilen 'Kardeş Çocukları' dizisinde kömürlük sahnesindeki performansı, Brezilya'daki üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi derslerinde oyunculuk ve mimik tekniği örneği olarak izletilmeye başlandı.

Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okuyan bir öğrenci, Saraçoğlu'nun hafızalara kazınan kömürlük sahnesini seçti. Hazırladığı analiz raporu en iyi üç çalışma arasına girmeyi başardı.

Afra Saraçoğlu 'Kardeş Çocukları' dizisinde Mehmet Aslantuğ ve Ayça Bingöl ile kamera karşısına geçmişti. Saraçoğlu dizide 'Hayat Çetin' karakterini canlandırmıştı.