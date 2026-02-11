Transfer sezonu sona ererken isimleri sık sık Güney Amerika ekipleri anılan Fred Rodrigues ve Lucas Torreira için Brezilya'dan resmi açıklama geldi.

Ge Globo'ya konuşan Atletico Mineiro Sportif Direktörü Paulo Bracks, Fenerbahçeli orta saha Fred ve Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira için girişimlerde bulunduklarını açıkladı.

Fred'i hala istediklerini açıklayan Bracks "Fred ile görüşmelerimiz oldu. Gelmesini çok isterdim, hala da istiyorum. Ancak şu anda sözleşmesi devam ettiği için bu transferi gerçekleştiremiyoruz. Kapımız kendisine sonuna kadar açık." diye konuştu.

'ANLAŞMAYA VARDIK'

Torreira transferinde ise ön anlaşma sağladıklarını ancak sonrasında pürüz yaşadıklarını belirten Atletico Mineiro Sportif Direktörü Paulo Bracks: "Torreira'nın gelmesini çok isterdim. Aslında kendisiyle görüşmeler yaptık, hatta ön anlaşmaya bile vardık. Ancak Türkiye'deki sözleşmesi buraya gelmesine engel oldu. Ona ülkesine daha yakın olmasını sağlayacak bir proje sunduk fakat Galatasaray'da çok üst düzey bir oyuncu olduğu için transferi gerçekleştiremedik."