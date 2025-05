Dünyaca ünlü oyuncu Coutinho’nun röportajı esnasında silah sesleri yükseldi… Vasco da Gama'nın Medya Günü'nde yaşanan olayda röportaj sırasında duyulan silah sesleri şaşkına çevirdi.

Olay, Rio de Janeiro'nun Batı Bölgesi'nde yer alan Cidade de Deus mahallesinde, Moacyr Barbosa Eğitim Merkezi yakınlarında gerçekleşti. Globo'nun haberine göre, bölgede yaşanan silahlı saldırılar röportajın iki kez kesilmesine neden oldu. Röportaj esnasında gelen silah sesleri sonrasında Coutinho'nun şaşkınlığı kameralara yansıdı.

⚠️ A reportagem da Globo flagrou o disparo de tiros próximo ao Centro de Treinamento Moacyr Barbosa.



No começo da tarde de quarta-feira, as gravações do Media Day do Vasco foram interrompidas por dois momentos por conta de tiroteios na região da Cidade de Deus, na Zona Oeste do… pic.twitter.com/jGOHfuq2Aw