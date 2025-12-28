1950’li ve 1960’lı yıllarda sinemanın en çarpıcı figürlerinden biri haline gelen Fransız oyuncu ve şarkıcı Brigitte Bardot, 91 yaşında yaşamını yitirdi. Bardot’un ölüm haberi, bu sabah Fransız basını tarafından duyuruldu.

YENİ DALGANIN SİMGE İSMİ

Paris doğumlu yıldız, özellikle Roger Vadim ve Jean-Luc Godard gibi Fransız Yeni Dalga akımının öncü yönetmenleriyle yaptığı çalışmalarla sinema tarihine adını yazdırdı. Oyunculuğun yanı sıra müzik kariyeriyle de dikkat çeken Bardot, ilerleyen yıllarda hayatını büyük ölçüde hayvan hakları mücadelesine adadı.

KATI AİLEDE BÜYÜDÜ, İSYANI GENÇ YAŞTA BAŞLADI

28 Eylül 1934’te Paris’in 15. bölgesinde dünyaya gelen Bardot’nun babası mühendis Louis Bardot, annesi ise bir sigorta şirketi yöneticisinin kızı olan Anne-Marie idi. Katı bir Katolik aile ortamında büyüyen Bardot, gençliğindeki asi ruhunu, çocukken kız kardeşiyle birlikte kırdığı bir vazo nedeniyle babası tarafından cezalandırılmasına bağlamıştı.

15 YAŞINDA ELLE KAPAĞI OLDU

Çocuk yaşta bale eğitimi alan Bardot, kariyerine modellik yaparak başladı. Henüz 15 yaşındayken Elle dergisinin kapağına çıktı. Bu kapak, onu bir film seçmesine taşıdı ve burada senarist Roger Vadim ile tanıştı. Çift kısa süre sonra evlendi.

Bardot, sinema kariyerine 1952 yılında, 17 yaşındayken rol aldığı Crazy for Love ve Manina, Bikini Kız filmleriyle adım attı. Özellikle Manina, bikinili sahneleriyle dönemin giyim anlayışını etkileyen yapımlar arasında yer aldı.

"VE TANRI KADINI YARATTI"

Bardot, eşi Roger Vadim’in ilk yönetmenlik denemesi olan “Ve Tanrı Kadını Yarattı” (1956) filmiyle uluslararası şöhrete kavuştu. Film büyük ses getirirken, eleştirmenler Bardot’nun ekran karizması için “seks kedisi” tanımını kullandı.

1950’lerin sonuna gelindiğinde Bardot, Fransa’nın en yüksek ücret alan oyuncusu olmuştu. Hollywood’dan gelen cazip tekliflere rağmen Avrupa sinemasında kalmayı tercih etti. Godard’ın 1963 yapımı “Nefret” (Le Mépris) filmindeki performansı, kariyerinin zirve noktalarından biri olarak kabul edildi.

39 YAŞINDA SİNEMAYI BIRAKTI

Toplam 47 filmde rol alan Bardot, 1973 yılında henüz 39 yaşındayken oyunculuğu bıraktığını açıkladı. Kararını “zarif bir çıkış yapmak” isteğiyle aldığını söylemişti.

1963’te ilk albümü Brigitte Bardot Sings'İ yayımlayan Bardot, müzik dünyasında da ses getirdi. Serge Gainsbourg ile yaptığı iş birlikleri özellikle dikkat çekti. 1968’de Gainsbourg’un Initials B.B. albümünde yer alan ve birlikte seslendirdikleri “Bonnie and Clyde”, en bilinen çalışmalarından biri oldu.

DÖRT EVLİLİK YAPTI

Bardot, hayatı boyunca dört kez evlendi. Vadim’den 1957’de ayrılan Bardot, daha sonra oyuncu Jacques Charrier, milyarder Gunter Sachs ve son olarak 1992’de aşırı sağcı Ulusal Cephe lideri Jean-Marie Le Pen’in danışmanı Bernard d’Ormale ile evlendi.

Gainsbourg ile ilişkisi ve “Je t’aime… moi non plus” şarkısının kayıt süreci, üçüncü eşi Sachs ile boşanmasına neden olan olaylar arasında gösterildi.

HAYATINI HAYVAN HAKLARINA ADADI

İlerleyen yaşlarında sinema ve müzikten tamamen uzaklaşan Bardot, kurduğu Brigitte Bardot Vakfı aracılığıyla hayvan hakları savunuculuğu yaptı. Ancak bu dönemde yaptığı ırkçı ve ayrımcı açıklamalar nedeniyle sık sık kamuoyunun tepkisini çekti.

2004 yılında yayımlanan bir kitabında kullandığı ifadeler nedeniyle 1997-2008 yılları arasında beş kez “ırkçı nefreti körüklemek” suçlamasıyla yargılandı.

Brigitte Bardot, eşi Bernard d’Ormale ve oğlu Nicolas-Jacques Charrier ile hayatta kalmıştı. Sinema tarihine damga vuran Bardot, hem sanatı hem de yarattığı tartışmalarla 20. yüzyılın en etkili figürlerinden biri olarak hafızalarda yer aldı.