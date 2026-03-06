Dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears, Kaliforniya’da alkollü araç kullanma şüphesiyle gözaltına alındı. Polis kontrolünden sonra serbest bırakılan Spears, 4 Mayıs’ta hâkim karşısına çıkacak. Olay sonrası sosyal medya hesabını kapatan şarkıcının temsilcisi, ünlü ismin yasalara uyacağını açıkladı.

BRİTNEY YASALARA UYACAK

Bu gelişme, Spears'ın trafikle ilgili geçmişteki vukuatlarıyla birlikte magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.





Şarkıcının temsilcisinin açıklamaları şu şekilde:



Bu talihsiz ve mazur görülemez bir durumdu. Britney doğru adımları atacak ve yasalara uyacak. Umarım bu, hayatında uzun zamandır beklenen değişimin ilk adımı olur ve bu zor dönemde ihtiyaç duyduğu destek ve yardımı alabilir. Sevdikleri, onun mutluluğu ve başarısı için uzun zamandır beklenen bir plan hazırlayacaklar.

İLK VUKUATI DEĞİL

Olay, ünlü şarkıcının trafikle ilgili ilk vukuatı değil. 2007 yılında Los Angeles’ta park halindeki bir otomobile çarpıp kaçmakla suçlanmıştı; ancak zararı ödemesi ve jürinin ortak bir karara varamaması nedeniyle dava ceza verilmeden kapanmıştı.

