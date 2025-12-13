Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği 'Var Mısın Yok Musun' ve 'Survivor' programlarında birçok kez yarışmacı ve yorumcu olarak yer alan Hakan Hatipoğlu, Hollywood yıldızı Bruce Wills hakkında ilginç bir itirafta bulundu.

'KARIMI ÖPÜNCE DELİRDİM'

“Acun abi programdan önce bizi uyardı” diyen Hatipoğlu, yaşananları şu sözlerle dile getirdi: 'Acun abi programdan önce bize ‘Bakın, eşi hassas noktası, ona göre’ dedi. Bruce Willis geldi, sürekli Gizem’e bakıyor. Bir anda ‘Gözlerin ne kadar güzel’ dedi ve Gizem’i öptü. Ben o an delirdim.' Yaşadığı şaşkınlık ve heyecanla kendini tutamadığını söyleyen Hatipoğlu, ünlü oyuncuya dönerek cesur bir çıkış yaptığını itiraf etti:

“Ben de taktım, illa bir şey söyleyeceğim. Elimi kaldırdım ve ‘Siz benim kız arkadaşımı öptünüz ben de sizin eşinizi öpebilir miyim?’ dedim. Düşününce bile utanıyorum."

Hatipoğlu, Bruce Willis'in verdiği yanıtın hafızasına kazındığını söyleyerek ünlü oyuncunun kendisine, "Hayır, o benim eşim. Gizem ise senin kız arkadaşın" dediğini aktardı.