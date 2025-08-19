Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe’ye konuk olacak. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde iyi sonuçlar aldıklarını ve oyuncularından memnun olduğunu dile getiren Bruno Lage, “Takımın mentalitesi yaptığımız işleri devam ettirmek. Belki Benfica tarihinin kısa sezon öncesi oldu. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Oyuncularımız bu galibiyetleri aldı ve tatilden sonra bu resmi maçları oynadılar. Bu rekabetçi seviyeye başladılar. Oyuncularımın performansından ve alınan skorlardan memnunum. Hala yapmamız gereken şeyler var. Şu an bu yaptığımız işe devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu’nun performansını değerlendiren Lage, “Önemli olan takım oyunu. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Geçen sene yaptıkları çok önemliydi bizim için. Bu seneye başlaması da önemliydi” şeklinde konuştu.

Bruno Lage, Türk takımlarının ödediği maaşları Portekiz takımlarının ödeyemeyeceğini ifade etti. Lage, “Türk futbolunu takip ettiğim kadarıyla en büyük Türk kulüplerinin ödediği maaşları hiçbir Portekiz takımı ödeyemez” sözlerini kullandı.

‘KEREM AKTÜRKOĞLU YA DA DİĞER OYUNCULAR TEKLİF ALABİLİRLER’

Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer almasıyla ilgili “Ben sadece Benfica’nın antrenörüyüm. Bir teklif vardı. Transfer döneminin sonunda Kerem Aktürkoğlu ya da diğer oyuncular teklif alabilir. Biz döneme bakacağız. Bizim için önemli olan işimizi devam ettirmek. Bizim ve Kerem’in hedefi Benfica’ya yardım etmek. Yarınki maçta takım olarak en iyisini göstermek istiyoruz” dedi.

Lage, Kerem Aktürkoğlu’nu Nice maçının son anlarında oyuna almasıyla ilgili ise “Hayır sportif bir karardı. Her oyuncumu değerlendirmem gerekiyor. Onlar oyuna girdiğinde tüm takıma yardımcı oldular. Kerem Aktürkoğlu geçen sene uzun bir sezon geçirdi. Bu sezona çok iyi hazırlanmış bir şekilde başladı. Kendi numarasını değiştirdi. Benfica’da mutlu başladı. Tüm takım 7 numarayı giydiği için keyif aldı. Şu an önemli olan yarınki maç. Yaptığımız şeylerden memnunuz. Uzun bir sezon olacağını biliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

‘MOURINHO’YU SETUBAL’İN EN İYİSİ OLARAK GÖRÜYORUM’

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’dan övgü dolu sözlerle bahseden Lage, “Mourinho, Setubal şehrinin en iyi teknik direktörüdür. Bu ilginç bir eşleşme olacak. İkimiz de Setubal’liyiz. Onu oranın en iyisi olarak görüyorum. Bruno ve Mourinho’nun değil Benfica ve Fenerbahçe maçı olarak bakmalıyız. Önemli olan gelecekte karşılaşmayı istemekti. Şu an karşılaşmayı istemezdik. Ona duyduğum saygı bir kenara yarın elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Luz Stadyumu’na en iyi şekilde gidelim ve Şampiyonlar Ligi’ne girebilelim. 20 yıl önceden bahsediyoruz. Bir birimizle şakalaşıyorduk. O UEFA kupasını kazanıyordu, ben 2’nci ligde başarılı oluyordum. O Şampiyonlar Ligi’ni kazandı, ben Benfica’da ligi kazandım. Hepimiz Portekiz için yaptıklarımız için gururluyuz. Babam onu çok seviyor arkadaş olarak. Yarın aklımızda olan şey kazanmak. Önemli olan yarın. İki teknik direktör karşılaşacak, iki iyi arkadaş karşılaşacak. Ben ona çok saygı duyuyorum. Aklımızda yarınki maç ve bunu kazanmak var. Bruno yarınki maçı kazanmayacak, Benfica her şeyi vererek kazanmaya çalışacak. Maç Benfica ve Fenerbahçe arasında” sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe ile kısa bir süre önce hazırlık maçında karşılaşmaları hakkında da konuşan Portekizli teknik adam, “Hazırlık maçında karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Çok taktiksel ve stratejik bir maç olmadı. Bu maçta önemli olan şey; rakibin stratejisinden ziyade yapmamız gereken işi devam ettirmemiz” dedi.

‘BU ELEME MAÇI ÇOK ÖNEMLİ’

Çok önemli bir eşleşme olduğuna dikkat çeken Lage, “Bu eleme maçı çok önemli. İki takım için de çok önemli. Dolayısıyla Mourinho, Benfica’ya karşı oynamıyor. Fenerbahçe, Benfica’ya karşı oynuyor. Bence şanslar yüzde 50-50. Bizim için de Fenerbahçe için de çok önemli bir maç” sözlerini sarf etti.

Yarın Kadıköy’de yaşanacak atmosfer hakkında konuşan Portekizli teknik adam, “Benfica’ya göre Fenerbahçe daha kötü bir sonuçla ikinci maça başladı. Yarın taraftarların Fenerbahçe’ye çok önemli desteği olacak. Bizim de tecrübemiz var. Bu tarz atmosferlere alışığız” ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ile ilgili değerlendirmede bulunan Lage, “Kerem Aktürkoğlu’nu ve Orkun Kökçü’yü beğeniyorum. Benim liderliğimde ikisi de iyi sezon geçirdi diyebilirim” diyerek sözlerini noktaladı.