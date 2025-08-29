Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), ‘tanışma’ uygulamaları adıyla bilinen; aralarında Azar, LivU ve Tango’nun da bulunduğu 29 platforma erişim engeli getirildi.

Karar, Ankara 3. ve 4. Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından onaylandı.

Engelli Web’in aktardığına göre erişime engellenenler arasında popüler olan Azar, LivU ve Tango da var.

Engellenen sitelerin tamamı şöyle:

Geçtiğimiz günlerde görüntülü görüşme uygulaması Azar'a yönelik açılan soruşturma kapsamında uygulamaya erişim engeli getirileceği ortaya çıkmıştı.