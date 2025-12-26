Günümüzün yoğun temposunda kaygı ve stres, pek çok kişi için "normal" kabul edilen bir yaşam parçası haline geldi. Ancak psikologlar uyarıyor: Eğer zihniniz ve bedeniniz sürekli bir "savaş ya da kaç" döngüsünde sıkışıp kaldıysa, sadece yorgun değil, aslında "hayatta kalma modu" adı verilen tehlikeli bir psikolojik evredesiniz demektir.

Psikolog Dr. Gia Marson’a göre bu durum, beynin tehdit algıladığında prefrontal korteksi devre dışı bırakıp kontrolü tamamen ilkel savunma mekanizmalarına devretmesiyle oluşur.

Modern dünyada bu tehdit artık vahşi bir hayvan değil; bitmeyen iş mailleri, ailevi sorumluluklar ve ekonomik kaygılardır. İşte sinir sisteminizin alarm verdiğini ve "hayatta kalma modu"na hapsolduğunuzu gösteren 11 belirti:

HER ŞEYDE "SAHTE" BİR ACİLİYET HİSSİ

Aslında yarın da halledilebilecek işler için kalbiniz sıkışıyor mu? Psikoterapist Kiara Luna, beynin korku ve öfke sinyalleri nedeniyle en basit görevleri bile birer "beka meselesi" gibi sunduğunu belirtiyor.

DİNLENMEKLE GEÇMEYEN KRONİK YORGUNLUUK

Vücut, hayatta kalma modunda kortizol seviyelerini sürekli yüksek tutar. Bu durum kısa vadede enerji verse de uzun vadede enerji depolarınızı sıfırlar; sabahları uykunuzu almamış gibi uyanmanızın nedeni budur.

KONTROL EDİLEMEYEN ÖFKE VE SABIRSIZLIK

Eşinizin bir hatasına veya trafikteki bir araca verilen aşırı tepkiler, sinir sisteminizin kapasitesinin dolduğunu gösterir. Enerjiniz yüksek ama negatiftir; bu da sizi sürekli "patlamaya hazır" bir halde tutar.

HİÇBİR ŞEYİN "YETERİNCE İYİ" GELMEMESİ

Eskiden zevk aldığınız aktiviteler artık anlamını mı yitirdi? Hayatta kalma modundaki bir beyin sadece güvenliğe odaklanır, bu yüzden ne okuduğunuz kitap ne de çıktığınız randevu sizi tatmin etmeye yetmez.

HER GÜNÜN "KÖTÜ BİR GÜN" OLDUĞU İNANCI

Eğer her akşam günü "yine kötü geçti" diyerek kapatıyorsanız, bu durum kronikleşmiş bir hayatta kalma belirtisidir. Uzmanlar, bu noktada profesyonel yardımın önemini vurguluyor.

STRESLE UYANMAK VE TETİKTE OLMA HALİ

Bedeniniz dinlenmiş bir duruma geri dönemediğinde, kronik stres uykunuzu böler. Sabahları mide bulantısı, çarpıntı veya kas gerginliğiyle uyanmak, sistemin "normale" dönemediğinin kanıtıdır.

SEBEPSİZ VE GEZİCİ ENDİŞELER

"Ne giyeceğim?", "Yemek beğenilecek mi?" gibi basit detayların kalp çarpıntısına yol açması, beyninizin sürekli bir tehdit arayışında olduğunu gösterir.

BİLİŞSEL UYUŞUKLUK VE ODAKLANMA GÜÇLÜĞÜ

Toplantılarda dalıp gidiyor veya bir sayfayı defalarca okumak zorunda mı kalıyorsunuz? Psikolog Jennifer Bahrman, "bilişsel körelme"nin, beynin aşırı yorgunluktan dolayı enerji tasarrufu yapmaya çalışması olduğunu belirtiyor.

BUNALMIŞLIK VE İÇE KAPANMA

Küçük kararlar bile dağ gibi göründüğünde unutkanlık ve kafa karışıklığı başlar. Bu durum, zamanla depresyon ve bağımlılık sorunlarına kapı aralayabilir.

YIKICI BAŞA ÇIKMA DAVRANIŞLARI

Aşırı yeme, ani harcamalar veya sağlıklı ilişkileri sabote etme gibi uç davranışlar, aslında birer yanlış "başa çıkma mekanizması"dır.

KOLAYCA İRKİLEN BİR SİNİR SİSTEMİ

En ufak seste yerinizden sıçrıyor veya birinin dokunmasıyla ürperiyor musunuz? Bu, sinir sisteminizin aşırı çalıştığının ve "aşırı tetikte olma" hali nedeniyle yorgun düştüğünün biyolojik bir işaretidir.