Bir dönem herkesin cebinde yer alan altın renkli 25 kuruş, artık koleksiyoncuların radarında. Nadir örnekleri, çevrimiçi açık artırma sitelerinde 30 ila 35 bin TL arasında alıcı buluyor.

Türkiye Cumhuriyet Darphanesi tarafından basılan bu madeni paralar, üretim hatası, sınırlı basım veya özel dönem baskısı gibi özellikleriyle değer kazanıyor. Koleksiyoncular, özellikle hatasız basılmış ve altın tonlu 25 kuruşlara büyük ilgi gösteriyor.

İKİNCİ EL SİTELERİNDE PEŞ PEŞE YENİ İLANLAR AÇILDI

25 kuruşun yüksek fiyatla satıldığı haberlerinin ardından, ikinci el satış sitelerinde yeni ilanlar peş peşe açıldı. Bazı kullanıcılar, ellerindeki 25 kuruşları 20 bin TL ile 100 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkardı.

İlanlarda, paraların “parlak yüzeyli”, “altın tonlu” veya “koleksiyonluk durumda” olduğu ifadeleri öne çıkıyor. Sosyal medyada gündem olan bu durum kısa sürede “25 kuruş çılgınlığı” olarak anılmaya başladı.

25 KURUŞ BASILMADI

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, dikkat çeken bir veriyi paylaştı. 2025 yılının Ocak ayında 1 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş ve 25 kuruşluk madeni paralar tedavüle sunulmadı. Uzmanlara göre bu durum, piyasada düşük değerli madeni paraların az bulunmasına yol açarak, koleksiyon ilgisini daha da artırdı.

Ayrıca uzmanlar her 25 kuruşun binlerce lira etmediğine dikkat çekti. Uzmanlar, sahte ilanlara karşı dikkatli olunmasını ve bu tür paraların yetkili müzayede evleri üzerinden değerlendirilmesini önerdi.