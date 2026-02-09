Siyasetin gündemin CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan var. CHP lideri Özgür Özel ile tartışma yaşayan Özarslan, kendisine hakaret edildiğini iddia ederek Özgür Özel'e dava açacağını söyledi.

AKP'ye mi MHP'ye mi geçeceği merak konusu olan Özarslan'ın istifasını İçinizden Biri Ekrem Açıkel yorumladı.

"YURTTAŞIN YÜZÜNE NASIL BAKACAKLAR"

"- Yarın sokağa çıktıklarında bugünler elbet geçecek. Yurttaşın yüzüne nasıl bakacaklar. Şu saf değiştiren davalarını satan isimlerle ilgili bir canlı yayın yapıyoruz. Serkan Alan Haber editörümüz kameranın diğer ucunda"

EKREM AÇIKEL'DEN 5 SORU

"Sayın Başkan, yaklaşık bir yıldır AKP’ye geçmeyi planladığınız, hatta kimi AKP’li bakanları bu transfer için devreye soktuğunuz doğru mu?

Soru 1:

Bir yıldır bir hesap, bir kitap, bir diyalog, bir gizli pazarlık içindesiniz. Eski ve yeni AKP’li bakanların sizin geçişiniz için aracı olduğu sürülüyor. Doğru mu, yanlış mı? Bu soruya cevap veriniz.

Soru 2:

Mesut Bey, o bakanlar var ya… Aracı olduğu iddia edilen eski ve yeni AKP’li bakanlar…

Ve gizlice görüştüğünüz kimi AKP’li yöneticiler… Onlardan, hakkınızdaki yolsuzluk dosyalarının transfer sonrasında kapatılacağına dair söz aldınız mı, almadınız mı?

Soru 3:

Mesut Bey, bir başka fotoğrafımız var. Son seçildiğiniz 2024 seçiminde sandığa oy atarken çekilmiş görüntünüz.

Daha geçen hafta Veli Ağababa açıkladı bunu: "Ben partiden hiç istifa eder miyim? Dedikodu bunlar.

Sizin liderliğinizden vazgeçer miyim? Sizin liderliğinizi bırakır mıyım? Ben AK Parti’ye geçecek kadar ... mıyım?” Dediniz mi, demediniz mi?

Bu zor şartlarda size destek veren, afişinizi asan, sandık görevlisi olan, sizin kazanmanız için canhıraş mücadele eden insanlara bu soruları cevaplamak zorundasınız. Borçlusunuz.

Soru 4:

Yandaş basın, altı ay önce sizin AKP’ye geçmek istediğinizi yazdı.

Siz şimdi çıkıp neden: “Özgür Özel’e kızdığım için istifa ettim, bana hakaretamiz cümleler yazdı, bana hakaret etti” diyerek, henüz kanıtlanmamış mesajları öne sürerek istifa ettiğinizi söylüyorsunuz?

Oysa bugün desteklediğiniz Cumhur İttifakı’nın yandaş gazetecileri altı aydır sizin istifa edip ayrılacağınızı yazıyor. Bu ne büyük tutarsızlık?

Soru 5 ve son soru: Bugünler elbet geçecek. Hayat hep akıyor, gidiyor. Zaman sadece birazcık zaman.

Bugünler geçtiğinde, muhalif toplum kesimlerinin yüzüne nasıl bakacaksınız Mesut Bey? Size bu kadar destek verilmişken, onları böylesine yarı yolda bırakmışken… Kendinizi düşürdüğünüz durumun farkında mısınız?

Özlem Çerçioğlu’nun yaşadıklarını görüyorsunuz. Neredeyse Aydın’da yolda yürüyemiyor.

Yürüyemeyecek durumda. Konser düzenliyor, bomboş. İnsanlar yüzünü çeviriyor."

'ÖZEL GRUP TOPLANTISINDA KONUŞACAK'

SÖZCÜ TV Ankara Haber Editörü Serkan Alan, Ankara'da yaşananları ve kulisleri SÖZCÜ TV canlı yayınında aktardı

"- Geçen hafta tüm kurmaylar Özarslan'a ulaşmaya çalışıyordu ancak son güne kadar telefonları açmamaya başladı. Ana muhalefet en uzun 24 saati yaşadı. Özgür Özel'e çevrildi gözler ve Özel bu konuyu değinmedi. Yarına hazırlanıyor CHP lideri. Grup kürsüsüne çıkacak saat 13.30'da ve Özarslan'ın neden yol ayrımına gitme kararı aldığını anlatacak.

Ardı ardına toplantılar yapılıyor İl Başkanı Ümit Erkol ve Mansur Yavaş'ın da katılacağı toplantılar yapılacak."

- Mesut Bey Keçiören'e aday gösterilirken referans Mansur Beydi. Peki Mansur Yavaş son 24 saatte ne yaptı ne düşündü?

"- Yavaş'ın hayal kırıklığını aslında Keçiören kazanıldığındaki sevinçten anlayabiliriz. AKP'lilerin kalesi olarak bilinen yerlerde CHP kazandı. Aday belirleme süreçlerinde kulisler hareketlenir. İkna çalışmaları başlar. Özarslan'a da Yavaş referans olmuştu. Dün akşam itibariyle bu gelişmeleri hayal kırıklığı ile takip etti."

'AKP'LİLER KAPIYI KAPATIYOR'

- Mesut Bey nereye geçecek MHP'mi AKP'mi?

"- AKP'ye kapı kapanmış gibi gözüküyor. Ömer Çelik'e soruldu ve o da çok ilgilenmediklerini söyledi. Özarslan hakareti gerekçe gösteriyor. Hakaret bir gerekçe ise kapıyı bağımsız bir yol izleyerek de kapatabilirdi ama yapmadı. PORTAŞ da görev yaptığı süre boyunca yolsuzluk iddiası var mı? AKP'de kurmaylar şunu ifade ediyor. CHP içerisindeki iki başlılık tartışmaları gün yüzüne çıktı. Artık AKP saflarına geçmiş bir Özarslan AKP'nin işine yaramaz. Hakkında yolsuzluk iddiası olan birini partiye almak sıkıntı yaratabilir ama Aydın örneği bir istisna olarak duruyor. Bu konu biraz belirsiz kesin bir şekilde AKP'ye katılacağını ifade etmeyelim ama siyaset o sürprizlere kapıyı açık bırakıyor."

Yandaş kalemler Ankara'da pek çok CHP'li Başkanın AKP'ye geçeceğini yazıyorlar. Başkent özelide Mesut Özarslan'dan sonra yeni transfer bekliyor musun?

"- CHP'nin adayı İmamoğlu tutuklu ancak Yavaş'ın adaylığı es geçilmiyor. Ankara özelinde atılan adımları böyle düşünmekte yarar var. Belediyenin Yavaş idaresinde iyi gittiği imajını karalamak için yapıldığını da iddia ediyorlar. Bazı başkanlarla ilgili iddialar reddedildi. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki üye sayılarına sıkça bakacağız. Hali hazırda çoğunluğu alan bir CHP vardı ancak Cumhur İttifakı saflarına geçen meclis üyeleri olursa bu Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik de bir mesaj olur."