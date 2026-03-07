İnsanlık tarihi boyunca farklı yerleşim bölgelerinde yaşayan insanlar oldu. Bu yerleşim bölgelerinin bazıları doğa olayları, kaderine terkediliş ve benzeri sebeplerden dolayı da kayboldu. Günümüzde resmi kaynaklar aracılığı ile varlıkları bilinse de henüz yerleri tespit edilememiş bazı kayıp şehirler var. Hem konumları hem de tarih sayfasındaki yerleri ile bu kayıp şehirler insanlık tarihine farklı bir bakış kazandırabilir.

TARİHİ KÖKTEN DEĞİŞTİREBİLİR

İnsanlık tarihinde sahip olduğu yer bir miktar biliniyor olsa da bazı kayıp şehirlerin içerisinde bulunabilecek mezarlar, belgeler ve tarihi eserler insanlık tarihine yeni bir yön verebilir. İşte ait oldukları dönem hakkında kapsamlı bilgiler taşıma ihtimali bulunana ve henüz keşfedilememiş o şehirlerden bazıları:

İRİSAGRİG