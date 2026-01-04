İspanya ile Fransa arasındaki sınırı belirleyen Bidasoa Nehri'nin tam ortasında yer alan Pheasant Adası, tamamıyla ne İspanya'ya ne de Fransa'ya ait. 1659 yılında imzalanan Pireneler Antlaşması'ndan bu yana bu küçük kara parçası, dünyadaki tek "değişken egemenlikli" toprak parçası olma özelliğini koruyor.

Ada; 1 Şubat-31 Temmuz tarihleri arasında resmi olarak İspanya'nın yönetiminde kalıyor. 1 Ağustos-31 Ocak tarihleri arasında ise egemenlik devrediliyor ve ada, Fransa'nın bir parçası haline geliyor.

365 YILDIR SÜREN DEVİR TESLİM TÖRENİ

Her 6 ayda bir iki ülkenin yerel yetkilileri ve donanma temsilcileri adada bir araya geliyor. Küçük ama resmi bir törenle bayraklar değişiyor, imzalar atılıyor. Bu durum iki ülke arasındaki dostluğun en somut göstergesi olarak kabul ediliyor.

ADAYA AYAK BASMAK YASAK

Pheasant Adası'nın en ilginç özelliklerinden biri de bu kadar ünlü olmasına rağmen ziyaretçi kabul etmemesi. Sadece 200 metre uzunluğundaki adaya, ekolojik dengeyi korumak ve diplomatik statüsünü muhafaza etmek amacıyla sivillerin girmesi kesinlikle yasak. Adayı sadece nehrin iki yakasındaki İrun ve Hendaye kasabalarından izlemek mümkün.