Adada yaklaşık 200 gri fok, 300 koyun ve sadece üç sürekli yaşayan insan bulunuyor. Bu durum, adadaki koyun–insan oranını Yeni Zelanda’dan bile yüksek hale getiriyor. Bardsey’de ana elektrik hattı, otomobil ya da ev içi tuvalet bulunmuyor. Cep telefonu sinyali ise çoğu zaman 55 mil batıdaki İrlanda’dan çekiliyor.

BİNLERCE KİŞİ ZİYARET EDİYOR

“Life on Enlli” adlı internet sitesine göre adada, kara ve denizle uğraşan 12 kişilik bir mevsimlik topluluk yaşıyor. Adada yer alan 15 yapının tamamı II. derece koruma altında bulunuyor. Bu evlerin çoğu tatil amaçlı kullanılıyor ya da mevsimlik çalışanlara ev sahipliği yapıyor. Evlerden biri ise üç nesildir Bardsey’de yaşayan bir aileye özel olarak kiralanmış durumda.

Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Bardsey Adası’na ulaşım, Porth Meudwy’den kalkan teknelerle sağlanıyor. Hava koşulları ve talebe bağlı olarak yapılan seferler yaklaşık 20 dakika sürüyor, tekne 12 yolcu alabiliyor ve kişi başı ücret 50 sterlin. Adaya köpek kabul edilmiyor.

Ada, Avrupa’nın ilk Karanlık Gökyüzü Koruma Alanı olmasının yanı sıra Ulusal Doğa Rezervi ve Özel Bilimsel İlgi Alanı statüsüne sahip. Yüzyıllar boyunca Britanya’nın en kutsal yerlerinden biri olarak kabul edilen Bardsey, erken dönem manastır hayatının merkezlerinden biri oldu ve Aziz Cadfan tarafından kurulan Kelt Hristiyan geleneğiyle tanınıyor. Orta Çağ efsanelerine göre adada 20 bin azizin gömülü olduğu düşünülüyor.

1,5 MİLYON LİRA MAAŞLA ELEMAN ARANIYOR

Bardsey Adası’nda şu anda üç farklı pozisyon için personel alımı yapılıyor. Bunlardan ilki, ada ve ana karadaki iletişim ve katılım projelerini yürütecek bir proje sorumlusu. Ada merkezli ve yarı zamanlı olarak yürütülecek bu pozisyon için yıllık maaş 26 bin 437 sterlin (yaklaşık 1,5 milyon lira) olarak belirtiliyor.

Mart ayında başlayacak bir diğer pozisyon ise ziyaretçileri karşılayacak yardımcı ziyaretçi görevlisi. Bu görev için ücretsiz paylaşımlı konaklama, ayda bir kez ana karaya tekneyle geçiş hakkı, gıda yetiştirmek için ortak alan ve internet bağlantısı sağlanıyor.

Ayrıca ada, Eylül 2026’da taşınacak bir çift ya da aileyi çiftçi olarak kabul etmeye hazırlanıyor. Görevi devralacak kişiler, 300 Galler dağ koyunu ve 20–30 büyükbaş hayvandan sorumlu olacak ve elektrikten bağımsız, dışarıda kompost tuvaleti bulunan üç yatak odalı bir çiftlik evinde yaşayacak.