ABD Başkanı Donald Trump, Fed’in yeni başkanı için tercihini açıkladı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kevin Warsh’ı Fed Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine aday gösterdiğini duyurdu.

Trump açıklamasında, Warsh’ın halihazırda Hoover Enstitüsü’nde ekonomi alanında Shepard Ailesi Seçkin Misafir Öğretim Üyesi olarak görev yaptığını ve Stanford Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde ders verdiğini belirtti. Warsh’ın ayrıca Duquesne Family Office LLC’de Stanley Druckenmiller ile birlikte ortak olarak çalıştığını aktardı.

Kevin Warsh’ın eğitim geçmişine de değinen Trump, Warsh’ın lisans eğitimini Stanford Üniversitesi’nde, hukuk eğitimini ise Harvard Hukuk Fakültesi’nde tamamladığını kaydetti. Warsh’ın ekonomi ve finans alanında kapsamlı araştırmalar yürüttüğünü vurgulayan Trump, İngiltere Merkez Bankası’na (BoE) sunduğu ve para politikası uygulamalarında reform önerileri içeren bağımsız raporun İngiliz Parlamentosu tarafından benimsendiğini hatırlattı.

FED TARİHİNİN EN GENÇ YÖNETİCİLERİNDEN BİRİ

Trump, Kevin Warsh’ın 35 yaşında Fed tarihinin en genç yönetim kurulu üyesi olduğunu belirterek, Warsh’ın 2006-2011 yılları arasında Fed Yönetim Kurulu’nda görev yaptığını ifade etti. Bu dönemde Warsh’ın G20’de Fed temsilciliği yaptığını, Asya’daki gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerle ilişkilerden sorumlu elçi olarak görev aldığını aktardı.

Warsh’ın ayrıca Fed Yönetim Kurulu’nun idari yöneticiliğini üstlenerek kurumun operasyonlarını, personel yapısını ve mali performansını yönettiğini belirten Trump, Fed’e atanmasından önce 2002-2006 yılları arasında Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi’nde Başkan’ın Ekonomi Politikaları Özel Asistanı ve İcra Sekreteri olarak görev yaptığını kaydetti.

Trump, Warsh’ın kariyerine Morgan Stanley’de birleşme ve satın almalar departmanında başkan yardımcısı ve icra direktörü olarak başladığını da hatırlattı.

"TARİHİN EN İYİ FED BAŞKANLARINDAN BİRİ OLABİLİR"

Kevin Warsh’ı uzun yıllardır tanıdığını belirten Trump, “Kevin’in Fed tarihine en büyük başkanlardan biri olarak geçeceğinden, hatta belki de en iyisi olacağından hiç şüphem yok” ifadelerini kullandı.

Trump, açıklamasını “Tebrikler Kevin” sözleriyle tamamladı.

PİYASALARDA SON DURUM

Piyasalar bu ismi duyar duymaz sarsıldı. Altın ve gümüş fiyatları rekor yükselişlerin ardından çakıldı.

Ons altın gün içinde 4 bin 951 dolara kadar geriledi. Trump'ın kararı öncesinde 5 bin 106 dolarda bulunuyor. Trump'ın açıklamasının ardından 5 bin 146 dolara yükseldi.

Gram altın 7 bin 4 liraya kadar gerilemişti. Trump'ın açıklamasından hemen önce 7 bin 137 lira düzeyindeydi Trump'ın açıklamasının ardından 7 bin 180 liraya yükseldi.

Ons gümüş bugün 94,84 dolara kadar gerilemişti. Trump, adayını açıklamadan önce 101,75 dolarda bulunuyordu. Kararın ardından 103,08 dolara yükseldi.