Adada kaşan 55 yaşındaki Mark Ashley, beş yıldızlı bir otelde tatilinin üçüncü gününde fenalaştı ve eve döndükten kısa süre sonra hayatını kaybetti. Emekli Karen Pooley de aynı şekilde (64), şiddetli mide rahatsızlığı yaşarken otel odasında düşerek kalçasını kırdı ve nakledildiği hastanede sepsis nedeniyle yaşamını yitirdi.

UZMANLARDAN 'GÜVENLİ GIDA' UYARISI

UKHSA Direktör Yardımcısı Dr. Gauri Godbole, seyahat ishali ve gıda zehirlenmesinden korunmak için "basit ama hayati" kuralları hatırlattı:

-Sadece taze pişmiş ve dumanı üzerinde tüten yemekleri tüketin.

-Kendi soyduğunuz meyveleri yiyin; musluk suyuyla yıkanmış olma ihtimali yüksek olan salatalardan kaçının.

-Diş fırçalarken bile sadece şişelenmiş ya da kaynatılmış su kullanın.

-Buzlu içeceklerden uzak durun.

-Tuvalet sonrası ve yemek öncesi ellerinizi sabunla veya alkol bazlı dezenfektanlarla iyice temizleyin.

BELİRTİLERİ HAFİFE ALMAYIN

Shigella ve Salmonella gibi bakteriler, şiddetli ishal, mide krampları, yüksek ateş ve kusma ile kendini gösteriyor. Özellikle küçük çocuklar, yaşlılar ve diyabet gibi kronik hastalığı olanlarda bu durum hızla dehidrasyona ve organ yetmezliğine yol açıyor.